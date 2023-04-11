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Володина Мария Сергеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Володина Параскева Мартинова

Отец ребёнка: Володин Мартин Владимиров

Кулюкова, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Володина Марья Мартинова

Отец ребёнка: Володин Мартин Владимиров

Кулюкова, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1848

Сын: Володин Семен Мартинов

Отец ребёнка: Володин Мартин Владимиров

Кулюкова, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1851

Сын: Володин Петр Мартинов

Отец ребёнка: Володин Мартин Владимиров

Кулюкова, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1854

Сын: Володин Иван Мартинов

Отец ребёнка: Володин Мартин Владимиров

Кулюкова, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Володина Евдокия Мартинова

Отец ребёнка: Володин Мартин Владимиров

Кулюкова, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Володина Ксения Мартинова

Отец ребёнка: Володин Мартин Владимиров

Кулюкова, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
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