Володина Мария Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Володина Параскева Мартинова
Отец ребёнка: Володин Мартин Владимиров
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Володина Марья Мартинова
Отец ребёнка: Володин Мартин Владимиров
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Володин Мартин Владимиров
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Володин Мартин Владимиров
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Володин Мартин Владимиров
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Володина Евдокия Мартинова
Отец ребёнка: Володин Мартин Владимиров
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Володина Ксения Мартинова
Отец ребёнка: Володин Мартин Владимиров
Смерть
Неизвестно