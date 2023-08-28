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Баев Моисей Кириллов

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

03.09.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1886

Отец: Баев Кирилл Петров

Мать: Баева Ксения Матвеева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Баева) Полина Моисеева

Мать ребёнка: Баева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баев Владимир Моисеев

Мать ребёнка: Баева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баева ?

Бракосочетание
01.11.1909

Жена: Баева (Хритунова) Ефросиния Емельянова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
25.08.1910

Сын: Баев Иван Моисеев (первый)

Мать ребёнка: Баева (Хритунова) Ефросиния Емельянова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.06.1913

Сын: Баев Иван Моисеев (второй)

Мать ребёнка: Баева (Хритунова) Ефросиния Емельянова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Полянских (Баева) Анастасия Моисеева

Мать ребёнка: Баева (Хритунова) Ефросиния Емельянова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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