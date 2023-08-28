Баев Моисей Кириллов
Место рождения
Дата рождения03.09.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1886
Отец: Баев Кирилл Петров
Мать: Баева Ксения Матвеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Баева) Полина Моисеева
Мать ребёнка: Баева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Баева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баева ?
Бракосочетание
01.11.1909
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
25.08.1910
Сын: Баев Иван Моисеев (первый)
Мать ребёнка: Баева (Хритунова) Ефросиния Емельянова
Рождение ребёнка
02.06.1913
Сын: Баев Иван Моисеев (второй)
Мать ребёнка: Баева (Хритунова) Ефросиния Емельянова
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Полянских (Баева) Анастасия Моисеева
Мать ребёнка: Баева (Хритунова) Ефросиния Емельянова
Смерть
Неизвестно