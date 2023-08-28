Баева (Хритунова) Ефросиния Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баева (Хритунова) Ефросиния Емельянова

Место рождения

Яблоново, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Хритунов Емельян Павлов

Мать: не указана

Яблоново, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
01.11.1909

Муж: Баев Моисей Кириллов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
25.08.1910

Сын: Баев Иван Моисеев (первый)

Отец ребёнка: Баев Моисей Кириллов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.06.1913

Сын: Баев Иван Моисеев (второй)

Отец ребёнка: Баев Моисей Кириллов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Полянских (Баева) Анастасия Моисеева

Отец ребёнка: Баев Моисей Кириллов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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