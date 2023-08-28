Баева (Хритунова) Ефросиния Емельянова
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Хритунов Емельян Павлов
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1909
Муж: Баев Моисей Кириллов
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
25.08.1910
Сын: Баев Иван Моисеев (первый)
Отец ребёнка: Баев Моисей Кириллов
Рождение ребёнка
02.06.1913
Сын: Баев Иван Моисеев (второй)
Отец ребёнка: Баев Моисей Кириллов
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Полянских (Баева) Анастасия Моисеева
Отец ребёнка: Баев Моисей Кириллов
Смерть
Неизвестно