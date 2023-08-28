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Хритунов Емельян Павлов

Место рождения

Яблоново, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Яблоново, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хритунов Василий Емельянов

Мать ребёнка: не указана

Яблоново, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хритунова) Мария Емельянова

Мать ребёнка: не указана

Яблоново, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Баева (Хритунова) Ефросиния Емельянова

Мать ребёнка: не указана

Яблоново, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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