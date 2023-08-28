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Баева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Баева) Полина Моисеева

Отец ребёнка: Баев Моисей Кириллов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баев Владимир Моисеев

Отец ребёнка: Баев Моисей Кириллов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баев Моисей Кириллов

Смерть
Неизвестно

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