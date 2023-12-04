Жежер н
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Теслина (Жежер) Анна Филипповна
Отец ребёнка: Жежер Филипп Ефимович
Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
28.08.1884
Отец ребёнка: Жежер Филипп Ефимович
Рождение ребёнка
14.02.1887
Дочь: Жежер Евфросиния Филипповна
Отец ребёнка: Жежер Филипп Ефимович
Рождение ребёнка
10.10.1889
Отец ребёнка: Жежер Филипп Ефимович
Рождение ребёнка
23.01.1893
Дочь: Жежер Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Жежер Филипп Ефимович
Смерть
Неизвестно