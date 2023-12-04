Жежер н — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жежер н

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Теслина (Жежер) Анна Филипповна

Отец ребёнка: Жежер Филипп Ефимович

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
28.08.1884

Сын: Жежер Иван Филиппович

Отец ребёнка: Жежер Филипп Ефимович

Рождение ребёнка
14.02.1887

Дочь: Жежер Евфросиния Филипповна

Отец ребёнка: Жежер Филипп Ефимович

Рождение ребёнка
10.10.1889

Сын: Жежер Косьма Филиппович

Отец ребёнка: Жежер Филипп Ефимович

Рождение ребёнка
23.01.1893

Дочь: Жежер Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Жежер Филипп Ефимович

Смерть
Неизвестно

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