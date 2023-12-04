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Жежер Косьма Филиппович
Жежер Косьма Филиппович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.10.1889
Дата смерти
1894
Пол
Мужской
Отец
Жежер Филипп Ефимович
Мать
Жежер н
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1889
Отец:
Жежер Филипп Ефимович
Мать:
Жежер н
Смерть
1894
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