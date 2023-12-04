Жежер Косьма Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жежер Косьма Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1889

Дата смерти

1894

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1889

Отец: Жежер Филипп Ефимович

Мать: Жежер н

Смерть
1894
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