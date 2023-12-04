Жежер Иван Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1884
Отец: Жежер Филипп Ефимович
Мать: Жежер н
Рождение ребёнка
17.07.1909
Дочь: Жежер Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Жежер Марина Венедиктовна
Рождение ребёнка
10.07.1915
Мать ребёнка: Жежер Марина Венедиктовна
Рождение ребёнка
03.01.1918
Мать ребёнка: Жежер Домникия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жежер Домникия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно