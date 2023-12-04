Жежер Иван Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖежер Иван Филиппович

Жежер Иван Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1884

Отец: Жежер Филипп Ефимович

Мать: Жежер н

Рождение ребёнка
17.07.1909

Дочь: Жежер Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Жежер Марина Венедиктовна

Рождение ребёнка
10.07.1915

Сын: Жежер Леонтий Иванович

Мать ребёнка: Жежер Марина Венедиктовна

Рождение ребёнка
03.01.1918

Сын: Жежер Василий Иванович

Мать ребёнка: Жежер Домникия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жежер Домникия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жежер Марина Венедиктовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close