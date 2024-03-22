Huynya Сяо
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ощпощмак с мясом
Мать: 𝐀𝐢𝐬𝐡𝐢𝐭𝐞
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долинский Влад
Отец ребёнка: Миямура Изуми
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лучшев Тимофей
Отец ребёнка: Миямура Изуми
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: millkast
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Zavarka
Отец ребёнка: Миямура Изуми
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Sleepy Baton
Отец ребёнка: Миямура Изуми
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Mr Favko
Отец ребёнка: Миямура Изуми
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Step KoLeTT
Отец ребёнка: Миямура Изуми