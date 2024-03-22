Миямура Изуми — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миямура Изуми

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Горбуша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долинский Влад

Мать ребёнка: Huynya Сяо

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лучшев Тимофей

Мать ребёнка: Huynya Сяо

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Zavarka

Мать ребёнка: Huynya Сяо

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Sleepy Baton

Мать ребёнка: Huynya Сяо

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ZeroNiX

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Mr Favko

Мать ребёнка: Huynya Сяо

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Step KoLeTT

Мать ребёнка: Huynya Сяо

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