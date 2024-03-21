Step KoLeTT
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Миямура Изуми
Мать: Huynya Сяо
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: AntiSpuik
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ееексайтинг
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Человой маловек
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Altoriys
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Летвай
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полинка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вентичка Лиза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лиза
Мать ребёнка: Пиручин Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борщик Артем
Мать ребёнка: Пиручин Антон
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пиручин Антон