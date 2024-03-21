Step KoLeTT — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиStep KoLeTT

Step KoLeTT

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Миямура Изуми

Мать: Huynya Сяо

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: AntiSpuik

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ееексайтинг

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Человой маловек

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Altoriys

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Летвай

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полинка

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вентичка Лиза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лиза

Мать ребёнка: Пиручин Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борщик Артем

Мать ребёнка: Пиручин Антон

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пиручин Антон

Мы используем куки для улучшения работы сайта.