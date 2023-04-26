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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1824 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Карташев) Устинья Семёновна

Рождение ребёнка
20.12.1844

Сын: Карташев Степан

Мать ребёнка: (Карташев) Устинья Семёновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.11.1846

Дочь: (Карташева) Феоктиста

Мать ребёнка: (Карташев) Устинья Семёновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.11.1851

Дочь: (Карташева) Варвара

Мать ребёнка: (Карташев) Устинья Семёновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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