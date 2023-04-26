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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.12.1844
Сын: Карташев Степан
Мать ребёнка: (Карташев) Устинья Семёновна
Рождение ребёнка
05.11.1846
Дочь: (Карташева) Феоктиста
Мать ребёнка: (Карташев) Устинья Семёновна
Рождение ребёнка
28.11.1851
Дочь: (Карташева) Варвара
Мать ребёнка: (Карташев) Устинья Семёновна
Смерть
Неизвестно