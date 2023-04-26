(Карташев) Устинья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Карташев) Устинья Семёновна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1824

Отец: Карташев Семён Степанович

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Рождение ребёнка
20.12.1844

Сын: Карташев Степан

Отец ребёнка: ?

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.11.1846

Дочь: (Карташева) Феоктиста

Отец ребёнка: ?

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.11.1851

Дочь: (Карташева) Варвара

Отец ребёнка: ?

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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