(Карташев) Устинья Семёновна
Место рождения
Дата рожденияДо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1824
Отец: Карташев Семён Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Рождение ребёнка
20.12.1844
Сын: Карташев Степан
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
05.11.1846
Дочь: (Карташева) Феоктиста
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
28.11.1851
Дочь: (Карташева) Варвара
Отец ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно