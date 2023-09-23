Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: Сосунов Кирилл Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Геннадий
Отец ребёнка: Сосунов Кирилл Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Отец ребёнка: Сосунов Кирилл Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно