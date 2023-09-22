Сосунов Кирилл Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСосунов Кирилл Егорович

Сосунов Кирилл Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сосунов Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1929

Дочь: Сосунова Александра Кирилловна

Мать ребёнка: Кошелева Евгения Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Мать ребёнка: Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Геннадий

Мать ребёнка: Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Мать ребёнка: Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сосунова Любовь Кирилловна

Мать ребёнка: Кошелева Евгения Михайловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close