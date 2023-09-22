Сосунов Кирилл Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сосунов Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1929
Дочь: Сосунова Александра Кирилловна
Мать ребёнка: Кошелева Евгения Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сосунова Любовь Кирилловна
Мать ребёнка: Кошелева Евгения Михайловна
Смерть
Неизвестно