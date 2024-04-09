Ирина Федорова
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1828
Сын: Ермолаев Порфирий Трофимов
Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Степанов
Рождение ребёнка
25.10.1830
Дочь: (Ермолаев) Ефросиния Трофимова
Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Степанов
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Ермолаев) Параскева Трофимова
Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Степанов
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Степанов
Рождение ребёнка
?.09.1841
Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Степанов
Рождение ребёнка
10.09.1843
Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Степанов
Смерть
Неизвестно