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Ирина Федорова

Место рождения

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Трофим Степанов

Рождение ребёнка
05.11.1828

Сын: Ермолаев Порфирий Трофимов

Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Степанов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.10.1830

Дочь: (Ермолаев) Ефросиния Трофимова

Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Степанов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Ермолаев) Параскева Трофимова

Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Степанов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1836

Сын: Ермолаев Стефан Трофимов

Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Степанов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
?.09.1841

Сын: Ермолаев Максим Трофимов

Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Степанов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.09.1843

Сын: Ермолаев Никита Трофимов

Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Степанов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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