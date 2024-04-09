Ермолаев Трофим Степанов 1808 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ермолаев Трофим Степанов

Место рождения

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Ермолаев Степан Алексеев

Мать: Катерина Егорова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Федорова

Рождение ребёнка
05.11.1828

Сын: Ермолаев Порфирий Трофимов

Мать ребёнка: Ирина Федорова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.10.1830

Дочь: (Ермолаев) Ефросиния Трофимова

Мать ребёнка: Ирина Федорова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Ермолаев) Параскева Трофимова

Мать ребёнка: Ирина Федорова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1836

Сын: Ермолаев Стефан Трофимов

Мать ребёнка: Ирина Федорова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
?.09.1841

Сын: Ермолаев Максим Трофимов

Мать ребёнка: Ирина Федорова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.09.1843

Сын: Ермолаев Никита Трофимов

Мать ребёнка: Ирина Федорова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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