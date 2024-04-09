Ермолаев Трофим Степанов
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Ермолаев Степан Алексеев
Мать: Катерина Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Федорова
Рождение ребёнка
05.11.1828
Сын: Ермолаев Порфирий Трофимов
Мать ребёнка: Ирина Федорова
Рождение ребёнка
25.10.1830
Дочь: (Ермолаев) Ефросиния Трофимова
Мать ребёнка: Ирина Федорова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Ермолаев) Параскева Трофимова
Мать ребёнка: Ирина Федорова
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Ирина Федорова
Рождение ребёнка
?.09.1841
Мать ребёнка: Ирина Федорова
Рождение ребёнка
10.09.1843
Мать ребёнка: Ирина Федорова
Смерть
Неизвестно