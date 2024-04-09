Катерина Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ермолаев Степан Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Ермолаева) Васса Степанова
Отец ребёнка: Ермолаев Степан Алексеев
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Ермолаев Степан Алексеев
Рождение ребёнка
1811
Сын: Ермолаев Сильвестр Степанов
Отец ребёнка: Ермолаев Степан Алексеев
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Ермолаев Степан Алексеев
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Ермолаева) Евдокия Степанова
Отец ребёнка: Ермолаев Степан Алексеев
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Ермолаев) Устиния Степанова
Отец ребёнка: Ермолаев Степан Алексеев
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Ермолаева) Сигилитиния Степанова
Отец ребёнка: Ермолаев Степан Алексеев
Смерть
Неизвестно