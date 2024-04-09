Катерина Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катерина Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолаев Матвей Степанов

Отец ребёнка: Ермолаев Степан Алексеев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Степан Алексеев

Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Ермолаева) Васса Степанова

Отец ребёнка: Ермолаев Степан Алексеев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1808

Сын: Ермолаев Трофим Степанов

Отец ребёнка: Ермолаев Степан Алексеев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1811

Сын: Ермолаев Сильвестр Степанов

Отец ребёнка: Ермолаев Степан Алексеев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1813

Сын: Ермолаев Ипат Степанов

Отец ребёнка: Ермолаев Степан Алексеев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Ермолаева) Евдокия Степанова

Отец ребёнка: Ермолаев Степан Алексеев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Ермолаев) Устиния Степанова

Отец ребёнка: Ермолаев Степан Алексеев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Ермолаева) Сигилитиния Степанова

Отец ребёнка: Ермолаев Степан Алексеев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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