Ульянова Евдокия Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беджанян Татьяна Георгиевна
Отец ребёнка: Ульянов Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
14.08.1934
Сын: Ульянов Геннадий Георгиевич
Отец ребёнка: Ульянов Георгий Андреевич
Смерть
Неизвестно