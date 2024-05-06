Ульянова Евдокия Константиновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ульянова Евдокия Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беджанян Татьяна Георгиевна

Отец ребёнка: Ульянов Георгий Андреевич

Рождение ребёнка
14.08.1934

Сын: Ульянов Геннадий Георгиевич

Отец ребёнка: Ульянов Георгий Андреевич

Смерть
Неизвестно

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