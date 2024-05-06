Ульянов Георгий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ульянов Андрей Георгиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беджанян Татьяна Георгиевна
Мать ребёнка: Ульянова Евдокия Константиновна
Рождение ребёнка
14.08.1934
Сын: Ульянов Геннадий Георгиевич
Мать ребёнка: Ульянова Евдокия Константиновна
Смерть
Неизвестно