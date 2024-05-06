Беджанян Татьяна Георгиевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Беджанян Татьяна Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ульянов Георгий Андреевич

Мать: Ульянова Евдокия Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беджанян Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: Беджанян Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беджанян Михаил

Рождение ребёнка
10.10.1952

Сын: Беджанян Валерий Михайлович

Отец ребёнка: Беджанян Михаил

Рождение ребёнка
23.08.1957

Дочь: Беджанян Наира Михайловна

Отец ребёнка: Беджанян Михаил

Смерть
Неизвестно

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