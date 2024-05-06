Беджанян Татьяна Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беджанян Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: Беджанян Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беджанян Михаил
Рождение ребёнка
10.10.1952
Сын: Беджанян Валерий Михайлович
Отец ребёнка: Беджанян Михаил
Рождение ребёнка
23.08.1957
Дочь: Беджанян Наира Михайловна
Отец ребёнка: Беджанян Михаил
Смерть
Неизвестно