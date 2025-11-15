Плешков Прокофий Фёдоров 20.02.1851 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Плешков Прокофий Фёдоров

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 20.02.1851 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер Неизвестно

Отец
Плешков Фёдор Иванов1810 ст. г.р.
Мать
Плешкова Лукерья (Гликерия) Климова-КлементоваОколо 1814 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1851 ст.

Отец: Плешков Фёдор Иванов

Мать: Плешкова Лукерья (Гликерия) Климова-Клементова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Звенигородский. крест. безфамильные

Крещение
25.02.1851 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

восприемники крест. г. Колышки Никита Антонов и дворовая девка Александра Иванова

Смерть
Неизвестно

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