Плешков Прокофий Фёдоров
мужской, родился 20.02.1851 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер Неизвестно
ОтецПлешков Фёдор Иванов1810 ст. г.р.
МатьПлешкова Лукерья (Гликерия) Климова-КлементоваОколо 1814 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
20.02.1851 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
25.02.1851 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
пом. Звенигородский. крест. безфамильные