Бурмистрова Светлана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурмистрова Светлана Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1964

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1964

Отец: Орлов Николай Алексеевич

Мать: Орлова Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
29.07.1982

Сын: Бурмистров Евгений Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.12.1986

Сын: Бурмистров Руслан Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурмистрова Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Агуреев Алексей Юрьевич

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