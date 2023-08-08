Бурмистрова Светлана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1964
Отец: Орлов Николай Алексеевич
Мать: Орлова Тамара Николаевна
Рождение ребёнка
29.07.1982
Сын: Бурмистров Евгений Александрович
Рождение ребёнка
06.12.1986
Сын: Бурмистров Руслан Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурмистрова Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Агуреев Алексей Юрьевич