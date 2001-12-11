Орлова Тамара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1932
Дата смерти11.12.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1932
Рождение ребёнка
04.05.1956
Отец ребёнка: Орлов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
07.05.1959
Дочь: Захарова Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Орлов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
07.03.1964
Дочь: Бурмистрова Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Орлов Николай Алексеевич
Смерть
11.12.2001