Орлова Тамара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова Тамара Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1932

Дата смерти

11.12.2001

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1932

Отец: Лебедев Николай Афанасьевич

Мать: Лебедева Вера Ивановна

Рождение ребёнка
04.05.1956

Сын: Орлов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Орлов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
07.05.1959

Дочь: Захарова Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Орлов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
07.03.1964

Дочь: Бурмистрова Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Орлов Николай Алексеевич

Смерть
11.12.2001
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