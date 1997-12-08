Орлов Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1936
Дата смерти08.12.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.05.1956
Мать ребёнка: Орлова Тамара Николаевна
Рождение ребёнка
07.05.1959
Дочь: Захарова Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Орлова Тамара Николаевна
Рождение ребёнка
07.03.1964
Дочь: Бурмистрова Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Орлова Тамара Николаевна
Смерть
08.12.1997