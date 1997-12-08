Орлов Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1936

Дата смерти

08.12.1997

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1956

Сын: Орлов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Орлова Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
07.05.1959

Дочь: Захарова Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Орлова Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
07.03.1964

Дочь: Бурмистрова Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Орлова Тамара Николаевна

Смерть
08.12.1997
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