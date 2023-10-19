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Поливанов Михаил Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1850

Дата смерти

15.01.1899

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1850

Отец: Поливанов Константин Александрович

Мать: Поливанова Александра Романовна

Рождение ребёнка
30.12.1884

Сын: Поливанов Константин Михайлович

Мать ребёнка: Поливанова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
27.09.1886

Сын: Поливанов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Поливанова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
05.04.1888

Сын: Поливанов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Поливанова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
25.08.1889

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Поливанова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
15.06.1891

Дочь: Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Поливанова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
28.05.1895

Сын: Поливанов Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Поливанова Наталья Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
15.01.1899
Владимир, город Владимир, Владимирская область
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