Поливанов Михаил Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1850
Дата смерти15.01.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1850
Рождение ребёнка
30.12.1884
Сын: Поливанов Константин Михайлович
Мать ребёнка: Поливанова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
27.09.1886
Сын: Поливанов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Поливанова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
05.04.1888
Сын: Поливанов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Поливанова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
25.08.1889
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Поливанова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
15.06.1891
Дочь: Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Поливанова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
28.05.1895
Сын: Поливанов Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Поливанова Наталья Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
15.01.1899
Владимир, город Владимир, Владимирская область