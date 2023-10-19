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Поливанов Константин Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1816

Дата смерти

01.02.1858

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1845

Сын: Поливанов Александр Константинович

Мать ребёнка: Поливанова Александра Романовна

Рождение ребёнка
06.04.1847

Дочь: Мария Константиновна

Мать ребёнка: Поливанова Александра Романовна

Рождение ребёнка
02.06.1848

Сын: Поливанов Юрий Константинович

Мать ребёнка: Поливанова Александра Романовна

Рождение ребёнка
18.07.1850

Сын: Поливанов Михаил Константинович

Мать ребёнка: Поливанова Александра Романовна

Рождение ребёнка
19.04.1855

Дочь: Елена Константиновна

Мать ребёнка: Поливанова Александра Романовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
ротмистр
Смерть
01.02.1858
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