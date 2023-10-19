Поливанова (Любимова) Александра Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поливанова (Любимова) Александра Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

1865

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Любимов Роман Васильевич

Мать: Любимова Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
19.08.1845

Сын: Поливанов Александр Константинович

Отец ребёнка: Поливанов Константин Александрович

Рождение ребёнка
06.04.1847

Дочь: Мария Константиновна

Отец ребёнка: Поливанов Константин Александрович

Рождение ребёнка
02.06.1848

Сын: Поливанов Юрий Константинович

Отец ребёнка: Поливанов Константин Александрович

Рождение ребёнка
18.07.1850

Сын: Поливанов Михаил Константинович

Отец ребёнка: Поливанов Константин Александрович

Рождение ребёнка
19.04.1855

Дочь: Елена Константиновна

Отец ребёнка: Поливанов Константин Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1865
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