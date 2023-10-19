Поливанова (Любимова) Александра Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти1865
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Рождение ребёнка
19.08.1845
Сын: Поливанов Александр Константинович
Отец ребёнка: Поливанов Константин Александрович
Рождение ребёнка
06.04.1847
Дочь: Мария Константиновна
Отец ребёнка: Поливанов Константин Александрович
Рождение ребёнка
02.06.1848
Сын: Поливанов Юрий Константинович
Отец ребёнка: Поливанов Константин Александрович
Рождение ребёнка
18.07.1850
Сын: Поливанов Михаил Константинович
Отец ребёнка: Поливанов Константин Александрович
Рождение ребёнка
19.04.1855
Дочь: Елена Константиновна
Отец ребёнка: Поливанов Константин Александрович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1865