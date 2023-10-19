Поливанова (Ненарокова) Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.12.1884
Сын: Поливанов Константин Михайлович
Отец ребёнка: Поливанов Михаил Константинович
Рождение ребёнка
27.09.1886
Сын: Поливанов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Поливанов Михаил Константинович
Рождение ребёнка
05.04.1888
Сын: Поливанов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Поливанов Михаил Константинович
Рождение ребёнка
25.08.1889
Дочь: (Поливанова) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Поливанов Михаил Константинович
Рождение ребёнка
15.06.1891
Дочь: (Поливанова) Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Поливанов Михаил Константинович
Рождение ребёнка
28.05.1895
Сын: Поливанов Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Поливанов Михаил Константинович