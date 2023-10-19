Поливанова (Ненарокова) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поливанова (Ненарокова) Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.12.1884

Сын: Поливанов Константин Михайлович

Отец ребёнка: Поливанов Михаил Константинович

Рождение ребёнка
27.09.1886

Сын: Поливанов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Поливанов Михаил Константинович

Рождение ребёнка
05.04.1888

Сын: Поливанов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Поливанов Михаил Константинович

Рождение ребёнка
25.08.1889

Дочь: (Поливанова) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Поливанов Михаил Константинович

Рождение ребёнка
15.06.1891

Дочь: (Поливанова) Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Поливанов Михаил Константинович

Рождение ребёнка
28.05.1895

Сын: Поливанов Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Поливанов Михаил Константинович

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