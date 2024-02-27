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Саврасов Алексей Спиридонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1905

Дата смерти

23.02.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1905

Отец: Саврасов Спиридон Порфирьевич

Мать: Саврасова Екатерина Никифоровна

Рождение ребёнка
01.02.1930

Сын: Саврасов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Щербинина Дарья Антоновна

Бракосочетание
15.12.1930

Жена: Щербинина Дарья Антоновна

Бракосочетание
15.12.1930

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1936

Сын: Саврасов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Щербинина Дарья Антоновна

Рождение ребёнка
17.06.1938

Дочь: Иванова Зоя Алексеевна

Мать ребёнка: Щербинина Дарья Антоновна

Рождение ребёнка
19.05.1940

Дочь: Тушкова Варвара Алексеевна

Мать ребёнка: Щербинина Дарья Антоновна

Рождение ребёнка
30.07.1942

Сын: Саврасов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Щербинина Дарья Антоновна

Смерть
23.02.1977
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