Саврасов Алексей Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1905
Дата смерти23.02.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1905
Рождение ребёнка
01.02.1930
Мать ребёнка: Щербинина Дарья Антоновна
Бракосочетание
15.12.1930
Рождение ребёнка
1936
Сын: Саврасов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Щербинина Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
17.06.1938
Дочь: Иванова Зоя Алексеевна
Мать ребёнка: Щербинина Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
19.05.1940
Дочь: Тушкова Варвара Алексеевна
Мать ребёнка: Щербинина Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
30.07.1942
Сын: Саврасов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Щербинина Дарья Антоновна
Смерть
23.02.1977