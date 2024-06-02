Саврасов Иван Алексеевич .
Место рожденияс Покровка Ленинский р-он СКО.
Дата рождения01.02.1930
Дата смерти18.03.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1952
Дочь: Светлакова (Саврасова) Валентина Ивановна .
Мать ребёнка: Саврасова Евдокия Фёдоровна .
Рождение ребёнка
07.01.1957
Дочь: Саврасова Людмила Ивановна .
Мать ребёнка: Саврасова Евдокия Фёдоровна .
Рождение ребёнка
21.06.1959
Сын: Саврасов Сергей Иванович .
Мать ребёнка: Саврасова Евдокия Фёдоровна .
Рождение ребёнка
07.07.1962
Дочь: Момзикова (Саврасова) Вера Ивановна .
Мать ребёнка: Саврасова Евдокия Фёдоровна .
Смерть
18.03.1984