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Саврасов Иван Алексеевич .

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Место рождения

с Покровка Ленинский р-он СКО.

Дата рождения

01.02.1930

Дата смерти

18.03.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1930

Отец: Саврасов Алексей Спиридонович .

Мать: Щербинина (Щербинина) Дарья Антоновна .

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саврасова Евдокия Фёдоровна .

Рождение ребёнка
01.10.1952

Дочь: Светлакова (Саврасова) Валентина Ивановна .

Мать ребёнка: Саврасова Евдокия Фёдоровна .

Рождение ребёнка
07.01.1957

Дочь: Саврасова Людмила Ивановна .

Мать ребёнка: Саврасова Евдокия Фёдоровна .

Рождение ребёнка
21.06.1959

Сын: Саврасов Сергей Иванович .

Мать ребёнка: Саврасова Евдокия Фёдоровна .

Рождение ребёнка
07.07.1962

Дочь: Момзикова (Саврасова) Вера Ивановна .

Мать ребёнка: Саврасова Евдокия Фёдоровна .

Смерть
18.03.1984

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