Климова (Власова) Марья Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова (Власова) Марья Дементьевна

Место рождения

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857 ст.

Отец: Власов Диомид Дмитриевич

Мать: не указана

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
25.01.1874 ст.

Муж: Климов Василий Филиппович

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 2 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#279 СВИДЕТЕЛИ: по жениху - Ефим Филиппович, Стефан Михайлович Климовы по невесте - Иван Ефимович, Никита Трофимович Власовы
Рождение ребёнка
07.06.1876 ст.

Сын: Климов Араслав Васильевич

Отец ребёнка: Климов Василий Филиппович

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 16 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#326
Рождение ребёнка
07.06.1877 ст.

Дочь: (Климова) Евфимия Васильевна

Отец ребёнка: Климов Василий Филиппович

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 16 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#366
Рождение ребёнка
20.10.1879 ст.

Сын: Климов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Климов Василий Филиппович

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 12 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#16
Рождение ребёнка
Около 1881 ст.

Сын: Климов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Климов Василий Филиппович

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.03.1887 ст.

Сын: Климов Герасим Васильевич

Отец ребёнка: Климов Василий Филиппович

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 3 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#160
Рождение ребёнка
11.02.1888 ст.

Дочь: (Климова) Марианна Васильевна

Отец ребёнка: Климов Василий Филиппович

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 2 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#200
Рождение ребёнка
Около 08.09.1890

Сын: Климов Яков Васильевич

Отец ребёнка: Климов Василий Филиппович

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 25 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#60
Рождение ребёнка
Около 1893 ст.

Сын: Климов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Климов Василий Филиппович

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1898 ст.

Сын: Климов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Климов Василий Филиппович

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1900 ст.

Сын: Климов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Климов Василий Филиппович

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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