Климова (Власова) Марья Дементьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1857 ст.
Отец: Власов Диомид Дмитриевич
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1874 ст.
Запись № 2 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#279 СВИДЕТЕЛИ: по жениху - Ефим Филиппович, Стефан Михайлович Климовы по невесте - Иван Ефимович, Никита Трофимович Власовы
Рождение ребёнка
07.06.1876 ст.
Сын: Климов Араслав Васильевич
Отец ребёнка: Климов Василий Филиппович
Запись № 16 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#326
Рождение ребёнка
07.06.1877 ст.
Дочь: (Климова) Евфимия Васильевна
Отец ребёнка: Климов Василий Филиппович
Запись № 16 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#366
Рождение ребёнка
20.10.1879 ст.
Отец ребёнка: Климов Василий Филиппович
Запись № 12 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#16
Рождение ребёнка
Около 1881 ст.
Отец ребёнка: Климов Василий Филиппович
Рождение ребёнка
04.03.1887 ст.
Сын: Климов Герасим Васильевич
Отец ребёнка: Климов Василий Филиппович
Запись № 3 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#160
Рождение ребёнка
11.02.1888 ст.
Дочь: (Климова) Марианна Васильевна
Отец ребёнка: Климов Василий Филиппович
Запись № 2 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#200
Рождение ребёнка
Около 08.09.1890
Отец ребёнка: Климов Василий Филиппович
Запись № 25 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#60
Рождение ребёнка
Около 1893 ст.
Отец ребёнка: Климов Василий Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1898 ст.
Сын: Климов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Климов Василий Филиппович
Рождение ребёнка
1900 ст.
Сын: Климов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Климов Василий Филиппович
Смерть
Неизвестно