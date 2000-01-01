Кошкин Иван Филипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Кошкин Филип Павлович
Мать: Кошкина Ирина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Кошкин Пётр Иванович
Мать ребёнка: Кошкина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кошкина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кошкина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кошкина ?
Смерть
Неизвестно