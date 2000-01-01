Кошкин Иван Филипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкин Иван Филипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Кошкин Филип Павлович

Мать: Кошкина Ирина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Кошкин Пётр Иванович

Мать ребёнка: Кошкина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кошкина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошкин Феклист Иванович

Мать ребёнка: Кошкина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкина ?

Смерть
Неизвестно
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