Кошкина Ирина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Кошкин Филип Павлович
Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Евдокия Филиповна
Отец ребёнка: Кошкин Филип Павлович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Евдокия Филиповна
Отец ребёнка: Кошкин Филип Павлович
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Татьяна Филиповна
Отец ребёнка: Кошкин Филип Павлович
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Федора Филиповна
Отец ребёнка: Кошкин Филип Павлович
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Анна Филиповна
Отец ребёнка: Кошкин Филип Павлович
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Кошкин Филип Павлович
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Кошкин Филип Павлович
Смерть
Неизвестно