Кошкина Ирина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина Ирина Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Кошкин Анисим Филипович

Отец ребёнка: Кошкин Филип Павлович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Евдокия Филиповна

Отец ребёнка: Кошкин Филип Павлович

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Евдокия Филиповна

Отец ребёнка: Кошкин Филип Павлович

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Татьяна Филиповна

Отец ребёнка: Кошкин Филип Павлович

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Федора Филиповна

Отец ребёнка: Кошкин Филип Павлович

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Анна Филиповна

Отец ребёнка: Кошкин Филип Павлович

Рождение ребёнка
1771

Сын: Кошкин Тимофей Филипович

Отец ребёнка: Кошкин Филип Павлович

Рождение ребёнка
1778

Сын: Кошкин Иван Филипович

Отец ребёнка: Кошкин Филип Павлович

Смерть
Неизвестно
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