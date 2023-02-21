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Кошкин Пётр Иванович
Кошкин Пётр Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1805
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Кошкин Иван Филипович
1778 г.р.
Мать
Кошкина ?
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец:
Кошкин Иван Филипович
Мать:
Кошкина ?
Смерть
Неизвестно
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