Чеснокова (Смирнова) Маремьяна Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеснокова (Смирнова) Маремьяна Карповна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Смирнов Карп Андреевич

Мать: Смирнова Ксенья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 20л
Бракосочетание
1835

Муж: Чесноков Савелий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-2-213-15л
Рождение ребёнка
1836

Сын: Чесноков Парфен Савельевич

Отец ребёнка: Чесноков Савелий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-2-213-14об
Рождение ребёнка
1838

Сын: Чесноков Иван Савельевич

Отец ребёнка: Чесноков Савелий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-2-213-14об
Рождение ребёнка
1841

Сын: Чесноков Стафей Савельевич

Отец ребёнка: Чесноков Савелий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-2-213-14об
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Чеснокова) Степанида Савельевна

Отец ребёнка: Чесноков Савелий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-2-213-15л
Рождение ребёнка
1846

Сын: Чесноков Василий Савельевич

Отец ребёнка: Чесноков Савелий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-2-213-14об
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Чеснокова) Анна Савельевна

Отец ребёнка: Чесноков Савелий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-2-213-15л
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Чеснокова) Елена Савельевна

Отец ребёнка: Чесноков Савелий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-2-213-15л
Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Чеснокова) Анисья Савельевна

Отец ребёнка: Чесноков Савелий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-2-213-15л
Рождение ребёнка
1856

Сын: Чесноков Григорий Савельевич

Отец ребёнка: Чесноков Савелий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-2-213-14об
Смерть
Неизвестно

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