Чеснокова (Смирнова) Маремьяна Карповна
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Смирнов Карп Андреевич
Мать: Смирнова Ксенья
ГАСО, рев1834, 20л
Бракосочетание
1835
ГАСО, 179-2-213-15л
Рождение ребёнка
1836
Сын: Чесноков Парфен Савельевич
Отец ребёнка: Чесноков Савелий Иванович
ГАСО, 179-2-213-14об
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Чесноков Савелий Иванович
ГАСО, 179-2-213-14об
Рождение ребёнка
1841
Сын: Чесноков Стафей Савельевич
Отец ребёнка: Чесноков Савелий Иванович
ГАСО, 179-2-213-14об
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Чеснокова) Степанида Савельевна
Отец ребёнка: Чесноков Савелий Иванович
ГАСО, 179-2-213-15л
Рождение ребёнка
1846
Сын: Чесноков Василий Савельевич
Отец ребёнка: Чесноков Савелий Иванович
ГАСО, 179-2-213-14об
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Чеснокова) Анна Савельевна
Отец ребёнка: Чесноков Савелий Иванович
ГАСО, 179-2-213-15л
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Чеснокова) Елена Савельевна
Отец ребёнка: Чесноков Савелий Иванович
ГАСО, 179-2-213-15л
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Чеснокова) Анисья Савельевна
Отец ребёнка: Чесноков Савелий Иванович
ГАСО, 179-2-213-15л
Рождение ребёнка
1856
Сын: Чесноков Григорий Савельевич
Отец ребёнка: Чесноков Савелий Иванович
ГАСО, 179-2-213-14об
Смерть
Неизвестно