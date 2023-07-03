Алтухов Дементий Артамонович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алтухов Артамон Андросович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Демидова (Алтухова) Дарья Дементьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Фролова (Алтухова) Степанида Дементьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно