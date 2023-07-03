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Алтухов Дементий Артамонович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алтухов Артамон Андросович

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алтухов Иван Дементьевич

Мать ребёнка: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1723

Дочь: Демидова (Алтухова) Дарья Дементьевна

Мать ребёнка: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1727

Дочь: Фролова (Алтухова) Степанида Дементьевна

Мать ребёнка: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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