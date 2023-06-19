Алтухов Артамон Андросович
Место рождения
Дата рождения1656
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1656
Отец: Алтухов Андрос
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1694
Сын: Алтухов Матвей Артамонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алтухов Дементий Артамонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алтухов Фетис Артамонович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно