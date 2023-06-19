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Алтухов Артамон Андросович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1656

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1656

Отец: Алтухов Андрос

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1694

Сын: Алтухов Матвей Артамонович

Мать ребёнка: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алтухов Дементий Артамонович

Мать ребёнка: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алтухов Фетис Артамонович

Мать ребёнка: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно