Алтухов Андрос
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1652
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1656
Сын: Алтухов Артамон Андросович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1657
Сын: Алтухов Кирилл Андросович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1660
Сын: Алтухов Илларион Андросович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно