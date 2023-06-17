Алтухов Андрос — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлтухов Андрос

Алтухов Андрос

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1652

Сын: Алтухов Иван Андросович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1656

Сын: Алтухов Артамон Андросович

Мать ребёнка: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1657

Сын: Алтухов Кирилл Андросович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1660

Сын: Алтухов Илларион Андросович

Мать ребёнка: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алтухов Иван Андросович

Мать ребёнка: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно