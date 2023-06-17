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Алтухов Иван Андросович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1652

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1652

Отец: Алтухов Андрос

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно