Алтухов Иван Дементьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алтухов Дементий Артамонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1731
Сын: Алтухов Афанасий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Понкратова (Алтухова) Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1735
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1740
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно