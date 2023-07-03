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Алтухов Иван Дементьевич

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алтухов Дементий Артамонович

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Алтухов Афанасий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Понкратова (Алтухова) Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Алтухов Корней Иванович

Мать ребёнка: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Алтухов Калина Иванович

Мать ребёнка: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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