Цыбина Дарья Петрова 1724 — найти родственников по фамилии на Familio
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Цыбина Дарья Петрова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1719 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыбин Иван М. Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Цыбин Савелий Иванович

Отец ребёнка: Цыбин Иван М. Иванов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Цыбина) Крестина Ивановна

Отец ребёнка: Цыбин Иван М. Иванов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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