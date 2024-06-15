Цыбина Дарья Петрова
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цыбин Иван М. Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Цыбин Иван М. Иванов
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Цыбина) Крестина Ивановна
Отец ребёнка: Цыбин Иван М. Иванов
Смерть
Неизвестно