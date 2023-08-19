Цыбин Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения1719
Дата смерти1769
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Цыбин Иван Михайлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Цыбина Дарья Петрова
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Крестина Ивановна
Мать ребёнка: Цыбина Дарья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цыбина Дарья Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1769