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Цыбин Иван Иванов

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1719

Дата смерти

1769

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Цыбин Иван Михайлов

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Цыбин Савелий Иванович

Мать ребёнка: Цыбина Дарья Петрова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Крестина Ивановна

Мать ребёнка: Цыбина Дарья Петрова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыбина Дарья Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
1769
Ржев, город Ржев, Тверская область
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