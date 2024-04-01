Гладилова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГладилова ?

Гладилова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Гладилов Николай Анфиногенов

Отец ребёнка: Гладилов Афиноген Казак Р.Камышлова Григориев

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Гладилов Григорий Казак Выс. Камышловского Афиногенов

Отец ребёнка: Гладилов Афиноген Казак Р.Камышлова Григориев

Рождение ребёнка
14.06.1830

Сын: Гладилов Леонтий Афиногенов

Отец ребёнка: Гладилов Афиноген Казак Р.Камышлова Григориев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладилов Лев Афиногенов

Отец ребёнка: Гладилов Афиноген Казак Р.Камышлова Григориев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Елена Анфиногенова

Отец ребёнка: Гладилов Афиноген Казак Р.Камышлова Григориев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладилов Афиноген Казак Р.Камышлова Григориев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close