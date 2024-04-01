Гладилова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Гладилов Николай Анфиногенов
Отец ребёнка: Гладилов Афиноген Казак Р.Камышлова Григориев
Рождение ребёнка
Около 1826
Рождение ребёнка
14.06.1830
Сын: Гладилов Леонтий Афиногенов
Отец ребёнка: Гладилов Афиноген Казак Р.Камышлова Григориев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гладилов Афиноген Казак Р.Камышлова Григориев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Елена Анфиногенова
Отец ребёнка: Гладилов Афиноген Казак Р.Камышлова Григориев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно