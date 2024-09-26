Кобзева Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзева Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кобзева) Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Кобзев Иван Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кобзев Антон Иванович

Отец ребёнка: Кобзев Иван Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кобзева) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Кобзев Иван Антонович

Рождение ребёнка
22.09.1910

Дочь: Бабышева (Кобзева) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кобзев Иван Антонович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Кобзев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Кобзев Иван Антонович

Рождение ребёнка
15.10.1921

Сын: Кобзев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Кобзев Иван Антонович

Смерть
Неизвестно

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