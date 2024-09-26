Кобзева Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кобзева) Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Кобзев Иван Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кобзев Иван Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кобзева) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Кобзев Иван Антонович
Рождение ребёнка
22.09.1910
Дочь: Бабышева (Кобзева) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кобзев Иван Антонович
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Кобзев Иван Антонович
Рождение ребёнка
15.10.1921
Отец ребёнка: Кобзев Иван Антонович
Смерть
Неизвестно