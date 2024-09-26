Кобзев Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКобзев Григорий Иванович

Кобзев Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

?.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Кобзев Иван Антонович

Мать: Кобзева Мария Ивановна

Упоминание
Неизвестно
Память народа | https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero104195642/?backurl=/heroes/?adv_search=y&last_name=Кобзев&first_name=Григорий&middle_name=Ивано%D
Военная служба
24.06.1941
Смерть
?.12.1942
Причина смерти: пропал без вести

Мы используем куки для улучшения работы сайта.