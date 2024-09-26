Кобзев Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смерти?.12.1942
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Кобзев Иван Антонович
Мать: Кобзева Мария Ивановна
Упоминание
Неизвестно
Память народа | https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero104195642/?backurl=/heroes/?adv_search=y&last_name=Кобзев&first_name=Григорий&middle_name=Ивано%D
Военная служба
24.06.1941
Смерть
?.12.1942
Причина смерти: пропал без вести