Баяндина Елена Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Баяндин Ефим Никитич
Мать: Ефимия Семёновна
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858) д. Петрукова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боталова Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Боталов Михаил Власьевич
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858) д. Петрукова (Антипино?)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно