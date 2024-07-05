Баяндина Елена Ефимовна 1835 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баяндина Елена Ефимовна

Место рождения

Петрунево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Баяндин Ефим Никитич

Мать: Ефимия Семёновна

Петрунево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858) д. Петрукова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боталова Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Боталов Михаил Власьевич

Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858) д. Петрукова (Антипино?)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боталов Михаил Власьевич

Смерть
Неизвестно

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