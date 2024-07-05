Боталов Михаил Власьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боталова Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Баяндина Елена Ефимовна
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858) д. Петрукова (Антипино?)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баяндина Елена Ефимовна
Смерть
Неизвестно