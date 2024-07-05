Боталов Михаил Власьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Боталов Михаил Власьевич

Место рождения

Ивучево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1835 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивучево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боталова Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Баяндина Елена Ефимовна

Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858) д. Петрукова (Антипино?)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баяндина Елена Ефимовна

Смерть
Неизвестно

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