Синцова Мария Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1682
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Дарья Леонидовна
Отец ребёнка: Синцов Леонид Тимофеевич
Рождение ребёнка
1716
Отец ребёнка: Синцов Леонид Тимофеевич
Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1718
Отец ребёнка: Синцов Леонид Тимофеевич
Рождение ребёнка
1721
Отец ребёнка: Синцов Леонид Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710