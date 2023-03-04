Синцова Мария Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синцова Мария Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1682

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1703

Дочь: Дарья Леонидовна

Отец ребёнка: Синцов Леонид Тимофеевич

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1716

Сын: Синцов Иван Леонтиевич

Отец ребёнка: Синцов Леонид Тимофеевич

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1718

Сын: Синцов Фёдор Леонтиевич

Отец ребёнка: Синцов Леонид Тимофеевич

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1721

Сын: Синцов Максим Леонтиевич

Отец ребёнка: Синцов Леонид Тимофеевич

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синцов Леонид Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710
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