Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Синцов Фёдор Леонтиевич
Синцов Фёдор Леонтиевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1718
Дата смерти
1722
Пол
Мужской
Отец
Синцов Леонид Тимофеевич
1685 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец:
Синцов Леонид Тимофеевич
Мать: не указана
Смерть
1722
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия